Time da CBF

O futebol é negócio, alardeiam os pragmáticos. Fato. E há os que levam a premissa ao pé da letra e a fundas consequências. Caso do antigo scratch canarinho, expressão carinhosa, usada quando era paixão popular, orgulho pátrio e manifestação cultural. Esse tempo de proximidade foi para o espaço, acabou a visão ingênua.

A seleção virou fonte de lucro, dá prestígio e dinheiro aos montes. Só provoca tristeza, em executivos, empresários, investidores, cartolas, se for desclassificada logo de competições. Não pelo aspecto técnico. Pelo sentido afetivo, então? Nem por sonho! Tampouco por autoestima ferida. Sentimentos tolos, para amadores. Pesa o viés financeiro; a turma da amarelinha fora dos holofotes significa quantidade menor de dólares, grana, bufunfa nos cofres.

Por isso, tem de comportar-se sempre como objeto de desejo, requintado e especial. Mesmo que, na prática - ou seja, em campo -, se mostre vulgar. Daí a necessidade, na ótica da CBF, de entregar a comercialização da marca para estrangeiros endinheirados. E, como qualquer um montado em capital, a organização árabe tratou de resguardar-se em caso de entrega de encomenda aquém daquela combinada.

Não espantam os parágrafos e as observações do acordo que preveem sempre o time A à disposição do técnico do o momento. Da mesma forma que não soa descabida, no contexto, a possibilidade de a empresa ter acesso à lista dos convocados para amistosos, item em que se concentra o grosso do acerto firmado na gestão do ex-todo-poderoso e autoexilado. Quem comprou quer saber o que lhe é apresentado.

A CBF indignou-se com o teor do trabalho de Jamil Chade e ontem soltou longa nota, em que tenta rebater o conteúdo do material. Preocupou-se mais em colocar em dúvida a reputação profissional do repórter do que em rebater o sentimento de descrença que o contrato desperta no torcedor.

Vá lá que, como “entidade privada sem fins lucrativos”, possa administrar seus bens - a seleção, o mais valioso deles - como lhe aprouver. Eis a explicação sempre lembrada em apertos e episódios de cobranças e críticas. Com a particularidade de que tem benefícios fiscais e mexe com emblema brasileiro com reflexões na sociedade.

A relação amorosa entre público e seleção sofreu abalo na época da parceria com a Nike, episódio que rendeu uma CPI. O estranhamento aumentou com a seleção a aparecer mais em Londres do que aqui, com a desculpa esfarrapada de que facilita a convocação de atletas no exterior.

Esfriou com fiascos nos três últimos Mundiais, com o auge nos 7 a 1 para a Alemanha em casa. Agora, vêm à luz detalhes de outro acordo econômico. Ilegalidade não há, ao que tudo indica. Sobra insensibilidade na avidez por lucro. Soa falso e forçado o sentimentalismo que certa mídia tenta empurrar para o público quando a seleção entra em ação.

Como amar seleção que deixou de ser popular para ser o time da CBF?

Rodada. O Cruzeiro preocupa-se com a Libertadores, colocou time reserva de novo em campo e perdeu outra, dessa vez para o Santos (1 a 0). O campeão paulista jogou para o gasto; tivesse caprichado na pontaria, alcançaria goleada em casa.

São Paulo e Palmeiras jogaram mais tarde, para dar raiva e sono. Muita firula e pompa, pouca ousadia, zero emoção. São-paulinos mereceram derrota por 1 a 0 para a aplicada Ponte; palmeirenses empacaram no 0 a 0 em Joinville. Decepcionantes.