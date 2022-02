Time da NFL de Washington anuncia novo nome após longa espera: 'Commanders'

A equipe da NFL de Washington passa a ser conhecida como Commanders (Comandantes). O novo nome revelado nesta quarta-feira surge 18 meses após a franquia abandonar seu antigo apelido (Redskins - peles vermelhas, desde 1932) após décadas de críticas de que era ofensivo aos nativos americanos e sob nova pressão dos patrocinadores. A organização comprometida em evitar precocentos mudou para Washington Football Team nas últimas duas temporadas.

"Como organização, estamos animados para nos reunir e crescer juntos com nossa nova identidade, enquanto prestamos homenagem às nossas raízes locais e o que significa representar a capital da nação", disse o proprietário Dan Snyder. "Ao iniciarmos nossa 90ª temporada, é importante que a nossa organização e os adeptos prestem homenagem às nossas tradições passadas, história, legado e os grandes que vieram antes de nós."

Washington se junta ao Cleveland Guardians, da Major League Baseball, que também abandonou nomes ligados a indígenas americanos. Kansas City Chiefs, da NFL, Chicago Blackhawks, da NHL, e Atlanta Braves, do beisebol, disseram que não planejam fazer uma mudança semelhante.

Como Commanders, Washington mantém as mesmas cores bordô e dourada usadas nos dias de glória nos três campeonatos do Super Bowl conquistados nos anos 1980 e início dos anos 1990. O desejo do presidente Jason Wright e do técnico Ron Rivera é de que o novo nome tenha uma conexão com os militares dos Estados Unidos.

Commanders foi escolhido entre outros nomes finalistas como Red Hogs, Admirals e Presidents. Red Wolves, um favorito inicial dos fãs, foi descartado no início do processo devido a barreiras de direitos autorais e marcas registradas.