Time de 'bons moços' causa suspeita

Os pupilos de Dunga são os chamados bons moços. Calmos, disciplinados e alheios à badalação do mundo da bola. Porém, a boa reputação do elenco não é garantia de eficiência dentro do campo, segundo os ex-jogadores ouvidos pelo Estado. Para o craque corintiano Neto, por exemplo, o requisito para integrar a seleção é o talento e não o comportamento. "Queria bom moço para casar com minha filha. Seleção tem de ter craque, e tem muito pouco craque nesse grupo", opinou. O ídolo santista Pepe, por sua vez, acredita que a ausência de atletas intempestivos pode favorecer o coletivo. "É um ponto positivo, porque contar com jogador temperamental, que pode aprontar na hora decisiva, pode ser negativo", observou. O capitão da seleção campeã de 70, Carlos Alberto Torres, tem a mesma opinião. "Eles cumprem as obrigações e são profissionais, o que está certo", disse.

Mais do que o perfil "certinho", a relação construída entre comissão técnica e jogadores é o que pode fazer a diferença durante a competição. "Dunga conhece até a cor dos olhos dos jogadores", brincou Pepe. "Ele tem total confiança no grupo, que está com ele há um bom tempo. Pode ser uma vantagem", disse Ronaldão, que jogou na Copa de 94.

Defesa. Além do comportamento exemplar, a atual seleção canarinho se destaca pela força defensiva, ao contrário da fama de futebol-arte e ofensividade, criada desde a era Pelé. Mais uma característica que causa polêmica. "A defesa é o nosso ponto forte. Temos o goleiro considerado o melhor do mundo. A zaga é alta e nos dá tranquilidade", apontou Pepe, que ainda lembrou o costume dos adversários do Brasil de jogarem na retranca. "É mais um indício de que devemos sofrer poucos gols", disse Pepe.

Já para Neto não basta apenas uma boa zaga, mesmo que ela seja a base da Inter de Milão, time que conquistou três títulos este ano: Copa Itália, Campeonato Italiano e Copa dos Campeões. "Não dá para ter comparação com a Inter porque os volantes Cambiasso e Zanetti são bons demais. Nossos três zagueiros são bons, sem dúvida, mas não terão os volantes que eles têm na Inter para fazer a bola chegar ao ataque na seleção", comparou.

Em uma coisa os ex-craques concordam: nem todos que deveriam foram convocados por Dunga. Para Pepe, o meia Paulo Henrique Ganso deveria estar entre os 23. "Foi o único lapso na convocação." A lista de Neto é mais longa. "Faltaram Rogério Ceni, Alex, Ronaldinho Gaúcho. Tem muita gente faltando", opinou.

A grande questão está no meio do campo, até porque Kaká, principal armador, vem de uma série de lesões e até então ninguém enxerga um substituto. "Muito tem se falado sobre a falta de criatividade no meio-campo, mas foi com essa estrutura que ganhamos a Copa das Confederações", lembrou Ronaldão.

A dúvida sobre a qualidade técnica dos garotos exemplares de Dunga vai durar até o final da Copa. Até lá, "nos resta torcer" ? palavras do líder da seleção inesquecível e tricampeã de 70.