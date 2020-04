Time de Concórdia de tênis de mesa distribui centenas de máscaras contra pandemia

Um das mais tradicionais do tênis de mesa nacional, a equipe de Concórdia usa sua força também na luta contra a pandemia do coronavírus com a distribuição de máscaras para comunidades pobres na cidade catarinense.

Com a paralisação das atividades esportivas por causa da covid-19, o clube optou, com a ajuda de um patrocinador, distribuir centenas de máscaras, que ficarão colocadas em pontos estratégicos. As pessoas que não têm condição de comprar ou obter a sua, podem pegar, sem nenhum custo. O único pedido fica em um aviso colocado ao lado das máscaras: pegue apenas o necessário para proteger você e sua família, e apenas se não tem condições financeiras.

"Essa campanha é da associação, que sempre teve apoio da cidade e uma forma retribuir à população carente do município", disse Ademir Monteiro, ex-jogador, técnico e atual presidente da Associação Concordiense de Tênis de Mesa.

Concórdia tem escolinhas de tênis de mesa olímpico e paralímpico, com aulas gratuitas para as crianças. O município oferece bolsa atleta para os atletas, não só da elite, como também crianças. "É uma receita de sucesso, onde poder público e comunidade se integram através do esporte", afirmou Monteiro.