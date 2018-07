Time de 'El Loco' Bielsa desafia o poderoso Barcelona

O estádio Camp Nou será palco de um grande confronto decisivo na próxima terça, entre Milan e Barcelona. Mas o duelo de hoje, pelo Campeonato Espanhol, também é digno da lendária casa barcelonista.

Normalmente - e mais uma vez nesta temporada- polarizado entre os arquirrivais Real Madrid e Barça, o Espanhol hoje será o pano de fundo para um encontro que está sendo considerado como "arte x arte".

Tudo porque o estilo agressivo e ofensivo do Athletic Bilbao, implantado pelo técnico argentino Marcelo "El Loco" Bielsa, tem encantado tanto quanto os passes de pé em pé do time de Pep Guardiola.

Sem a mesma equipe estrelada do time Azul Grená, o Bilbao tem feito campanha empolgante para o seu torcedor. Não tanto no Campeonato Espanhol, em que ocupa a modesta 11.ª posição, mas sim pela surpreendente arrancada na Liga Europa, em que já colocou um pé na semifinal.

O bom futebol do Bilbao arrancou elogios até do adversário de hoje. "O Athletic tem sido a sensação da Europa. Eles são honestos em seu jogo, correm, lutam. É um prazer para o espectador ver as suas partidas", falou Pep Guardiola.

O treinador do Barcelona, aliás, não deve poupar muitos titulares neste confronto, mesmo tendo a partida contra o Milan marcada para a próxima terça-feira. Guardiola espera um jogo complicado, mas ao mesmo tempo interessante de se ver.

"Será uma partida muito bonita, porque, mesmo atrás no placar, seguem fazendo o mesmo. Podem perder, empatar ou ganhar e sempre têm muitas chances de gol."

A preocupação de Guardiola também tem como base a chance de buscar uma recuperação que seria histórica no Espanhol. O time ainda acredita que pode superar o Real Madrid e tomar a liderança do campeonato nas rodadas finais - a diferença entre os arquirrivais é de seis pontos, mas já chegou a ser de dez.

Pedreira. A confiança e a esperança do Barcelona ganham suporte nesta rodada, quando o Real também tem um compromisso difícil, que pode lhe custar perda de pontos.

Depois de golear a Real Sociedad na rodada anterior e esquecer os dois tropeços seguidos, o time de Madri enfrenta hoje o Osasuna. A equipe de Pamplona costuma engrossar para o poderoso time merengue.

Tanto é que José Mourinho também não tem planos para poupar seus titulares, ainda mais que praticamente já garantiu vaga na semifinal da Copa dos Campeões com os 3 a 0 na primeira partida diante do Apoel - o jogo de volta, na próxima quarta-feira, virou mera formalidade.

Kaká, que tem atuado bem pelo Real nas últimas partidas, deve começar como titular. Ele formará o meio de campo com Özil. No ataque, Cristiano Ronaldo terá Benzema como parceiro.