Time de LeBron vence e astro se destaca no novo formato do All-Star Game

LOS ANGELES - LeBron James se coroou na noite deste domingo, 18, como melhor jogador na 67ª edição do renovado All-Star Game da NBA e levou sua equipe à vitória por 148 a 145 contra o time de Stephen Curry, em duelo de maior seriedade e intensidade do que em edições anteriores.

Com o fim do duelo de conferências e os times definidos a partir da escolha dos capitães, a temperatura em quadra foi outra, com defesas mais intensas, faltas e tocos que não foram vistos nas edições anteriores.

James, que ganhou o terceiro prêmio MVP da sua carreira em um All-Star Game, marcou 29 pontos, pegou dez rebotes e deu oito assistências, enquanto seu companheiro Kevin Durant converteu 19 pontos.

Na equipe rival o jogador de mais destaque foi Damian Lillard com 21 pontos, enquanto DeMar DeRozan acrescentou outros 21.

Os jogadores levaram a partida mais a sério que no passado e, sobretudo, com uma melhor atitude, fato que beneficiou o público de Los Angeles, cidade que pela primeira vez desde 1996 não contou com nenhum jogador das suas franquias (Lakers e Clippers) neste jogo.

Foi uma noite em que se viu uma boa sintonia entre ex-companheiros de time como Durant e Russell Westbrook ou o próprio James com Kyrie Irving.

Menção à parte mereceu Anthony Davis, que entrou em quadra com o uniforme de DeMarcus Cousins, seu companheiro fora do resto da temporada devido a uma lesão.

Os espectadores demoraram a entrar no clima do jogo, marcado pela personalidade de Joel Embiid e a participação saindo do banco de Karl-Anthony Towns.

O seu impacto foi notado imediatamente dando uma vantagem de 11 pontos para sua equipe após o primeiro quarto (31-42). O time de LeBron apertou mais o ritmo no segundo quarto e, com melhores porcentagens, passou à frente no placar (53-52).

Houve parciais importantes ao longo do quarto (58-70) devido ao esforço defensivo de homens como Giannis Antetokounmpo e Embiid, mas no intervalo a partida estava praticamente empatada (76-78), após série cinco cestas de três de Klay Thompson.

Antes do reinício do jogo, lendas da NBA como Shaquille O'Neal, Elgin Baylor, Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Magic Johnson e Bill Russell receberam aplausos por parte de público após serem apresentados no centro da quadra.

De volta à ação, entre jogadas brilhantes e um show de cestas de três a cargo de Curry e Bradley Beal, a equipe da estrela dos Warriors assumiu uma leve vantagem faltando um quarto (109-112) para terminar a partida.

Lillard ameaçou fechar a fatura antes do tempo, levando o placar para 133 a 120 para o time do capitão Curry. Como era de se esperar, James e seu ex-parceiro Irving apareceram no jogo, lideraram sua equipe e abriram o caminho para um final explosivo faltando dois minutos para terminar.

James empatou o duelo com uma cesta de três (144-144) e cada posse de bola passou a ser disputada de forma descomunal. Ao final, uma cesta de três pontos de James Harden não entrou e Westbrook no contra-ataque não perdoou, fechando a conta para seu time nos segundos finais da partida. /EFE