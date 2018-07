Time de Mano vai encarar Paraguai, Equador e Venezuela

O Brasil vai estrear na Copa América de 2011 contra a Venezuela, dia 3 de julho, em La Plata. Na competição, que será realizada na Argentina, a seleção de Mano Menezes ainda terá no Grupo B mais dois adversários: Paraguai (dia 9) e Equador (dia 13).

O sorteio que definiu os três grupos de quatro equipes ocorreu ontem no Teatro de La Plata, na Argentina. A cidade vai receber também o jogo de estreia do torneio, entre Argentina e Bolívia, dia 2 de julho. A anfitriã está no Grupo A, que recebe ainda Colômbia e Japão - convidado especial da Confederação Sul-Americana de Futebol.

O Grupo C é o mais complicado. Com exceção do Peru, cujo futebol está decadente, as outras três seleções são fortes candidatas ao título - Uruguai, Chile e México, outro convidado da Conmebol. O primeiro jogo do grupo será entre o cabeça de chave Uruguai e o Peru.

Na primeira fase, duas seleções se classificam em cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados.

A partir de então, o sistema de mata-mata define a sequência da 43ª edição da Copa América até a partida final. A seleção campeã garante vaga na Copa das Confederações de 2013- por ser a sede do Mundial de 2014, o Brasil já está garantido nesse torneio.