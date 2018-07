Time de Zé Roberto bate Osasco e leva o título

O Sollys/Osasco tentou, mas não teve forças para superar o Fenerbahçe, da Turquia. Perdeu por 3 sets a 0 (25/23, 25/22 e 25/17) na final do Campeonato Mundial de Clubes, disputado no Catar, e ficou com o segundo lugar. A campanha do time vencedor teve participação brasileira: é comandado por José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira feminina, e conta com Fofão como levantadora.

"Acabou faltando um pouco mais de paciência e acho que isso de alguma maneira será bom para a nossa equipe na Superliga", avaliou o técnico de Osasco, Luizomar de Moura. Para o treinador, o time cometeu uma grande quantidade de erros na partida, alguns de ordem tática, que acabaram comprometendo o resultado final.

Zé Roberto diz que foi difícil psicologicamente ter como adversárias algumas de suas jogadoras na seleção. "Aprendi em termos de emoções e relações humanas."