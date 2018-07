Time driblou problemas dentro e fora de campo A vitória de ontem diminuiu consideravelmente os problemas do Corinthians. Os jogadores, porém, tiveram de se superar. Além de ter enfrentado o líder do Campeonato Paulista, o time sofreu com as confusões e a ira de sua torcida após a eliminação na pré-Libertadores e ainda entrou no Pacaembu abalado com a morte do meia William Morais, que estava emprestado ao América-MG, e foi assassinado na madrugada de ontem. "Eu conhecia ele aqui do clube, é muita dor", disse o goleiro Júlio César. "Tudo estava contra, mas entramos motivados porque a gente precisa da vitória."