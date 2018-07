'Time está melhor psicologicamente'

RIO

Um dos oito jogadores convocados pelo técnico Dunga que disputaram a Copa de 2006, na Alemanha, e vão defender a seleção na África do Sul, o zagueiro Juan não tem dúvida: o time atual é mais preparado "psicologicamente" para lidar com o favoritismo do que aquele que fracassou quatro anos atrás. Refinado no trato com a bola, o defensor da Roma, da Itália, disse por e-mail ao Estado que a equipe "está vacinada" quanto aos erros cometidos em 2006 - na ocasião, houve excessiva liberdade em Weggis, na Suíça, local da preparação.

"Aquele grupo tinha jogadores passando um momento individual excepcional, capazes de desequilibrar uma partida. O time de hoje prima pelo conjunto", disse Juan, confiante em voltar para o Brasil em julho com o troféu de campeão. "Podem esperar muita garra."

Como reagiu ao ver seu nome na lista do técnico Dunga?

Foi algo maravilhoso e gratificante. Terei mais uma chance de correr atrás do meu sonho de ser campeão mundial. Vou dar o máximo para voltar da África do Sul com esse título.

O que pode se esperar da seleção que vai à África do Sul?

O povo pode esperar um time aguerrido. Estamos com muita vontade de provar que podemos chegar ao título. Confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido pelo Dunga. Acreditamos e queremos que todos confiem que é possível conquistar o hexacampeonato.

Quais seleções são favoritas?Alemanha, França, Espanha, Itália e Inglaterra virão novamente com força.

Quem são os estrangeiros que vão disputar o Mundial mais difíceis de serem marcados?

Messi e Cristiano Ronaldo.

Na fase de grupos, a defesa do Brasil deve ser mais testada contra Portugal. Concorda?

Todos os jogos serão complicados. No primeiro, contra a Coreia do Norte, teremos de saber lidar com o fator estreia. O time ficará naturalmente ansioso e precisará controlar isso. Também é preciso ter muito cuidado com a Costa do Marfim. Aposto numa seleção africana como zebra nesse Mundial e qualquer descuido pode ser fatal contra uma equipe rápida como a deles. Por último, vamos enfrentar Portugal, que tem excelentes valores.

Na Copa de 2006, a defesa foi o ponto forte da seleção. Novamente Lúcio e você vão estar em ação num Mundial. Isso é garantia de defesa segura?

Ficamos felizes com o reconhecimento desse esforço. Esperamos nos sair bem novamente e ajudar a seleção a voltar com a taça na bagagem.

O que aconteceu em 2006 que não pode ser repetido agora?

A seleção brasileira está vacinada quanto aos erros cometidos na Copa de 2006. O clima de favoritismo acabou nos atrapalhando naquela ocasião. Vejo o time de hoje mais preparado psicologicamente para lidar com essa situação.

Qual a diferença daquele grupo para o atual?

Aquele grupo tinha jogadores passando um momento individual excepcional, capazes de desequilibrar uma partida a qualquer momento. O time de hoje prima mais pelo conjunto. Todas as peças precisarão fazer seu papel.

A ausência de Adriano mexeu com o grupo?

Estamos com a cabeça voltada somente em fazer o melhor pelo Brasil.{HEADLINE}