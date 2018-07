Time faz hoje seu primeiro jogo-treino na temporada O Santos usará quatro dos seus sete reforços no jogo-treino de hoje, às 10h, contra o Guarani, de Divinópolis (MG), no CT Rei Pelé. Neto será o substituto de Edu Dracena na zaga, Guilherme Santos entrará na lateral esquerda e Cícero e Renê Júnior serão os companheiros de Arouca no meio de campo. Outra mudança será no esquema tático, saindo do 4-4-2 para o 4-3-3.