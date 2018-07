Time não muda estilo, diz Tite Tite entra na sala de conferências de um dos hotéis mais luxuosos de Nagoya todo de preto: sapato, terno, camisa e gravata. Ao fundo, se ouve: "Está elegante, professor". Ele apenas dá um sorriso tímido. O visual é totalmente diferente do apresentado momentos antes, à beira do gramado do Wave Stadium Kariya, quando ele comandou o primeiro treino do Corinthians no Japão. A ocasião exigia um traje formal, afinal Tite falaria para o mundo. Na sala estão jornalistas japoneses, mexicanos, ingleses, egípcios e, claro, brasileiros.