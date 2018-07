Time quer acelerar acerto com Alexandre Pato

Para permanecer em evidência no mercado, o Corinthians tenta, todos os anos desde seu retorno à Série A, a contratação de um grande jogador, além da manutenção do elenco. Foi assim com Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano (esse não deu certo), Liedson e agora Alexandre Pato.

A expectativa é que o negócio com o atacante do Milan seja fechada já na reunião entre o presidente Mário Gobbi e o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, na quarta-feira.

Gobbi já adiantou que até o fim da Libertadores, em julho, nenhuma peça importante sairá - Paulinho, Cássio e Guerrero são os mais cobiçados após o título mundial - e que os reforços ainda chegarão.

"Vamos ter boas surpresas do mercado nacional e também internacional antes do dia 31", garante o observador técnico Mauro da Silva, responsável por estudar o mercado e trazer as indicações para o técnico Tite.

Renato Augusto, por exemplo, foi uma das sugestões de Mauro. O meia de Bayer Leverkusen aguarda apenas a aprovação nos exames médicos para ser apresentado. Um zagueiro de ponta também está sendo buscado no mercado para brigar pela vaga de Paulo André. Ainda mais com as iminentes saídas de Anderson Polga e Antônio Carlos (será emprestado). Tite também ganhará um reserva para Fábio Santos na lateral-esquerda.