Time quer dedicar título a David Villa Os jogadores do Barcelona prometem fazer da grave lesão sofrida pelo atacante David Villa uma motivação a mais para derrotar o Santos. O jogador fraturou ontem a tíbia esquerda, o que acabou com sua temporada e deve deixá-lo fora também da Eurocopa no meio do ano que vem. Todos os que passaram pela área de entrevistas disseram que o time quer dedicar o título ao companheiro, que deve ser o único desfalque na final - o chileno Alexis Sanchez, que o substituiu e depois saiu no meio do segundo tempo com dores musculares na coxa esquerda, deixou o campo apenas por precaução.