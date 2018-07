Time titular vai jogar 5ª, contra o Oeste Muricy Ramalho já decidiu: quinta-feira, contra o Oeste, em Barueri, o Santos terá os titulares de volta. O treinador também anunciou duas novidades, inspiradas no exemplo do Barcelona: reduzir o período de concentração antes dos jogos para um dia (eram dois) e fazer mudanças no time com maior constância.