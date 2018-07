Time treina cobranças de pênalti

No treino de ontem, Paulo André, Chicão, Danilo, Douglas e Fábio Santos foram os escolhidos e aparecem como as primeiras opções do treinador caso haja necessidade de decidir nas penalidades, seja na semifinal ou em uma hipotética decisão. O índice de acerto foi alto.

Vale lembrar que no Mundial de 2000, realizado no Brasil, o Corinthians foi campeão ao derrotar o Vasco por 4 a 3 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

O exercício de cobranças de pênaltis de ontem também faz parte da estratégia de Tite para os jogadores irem pegando o jeito de bater na bola que será usada no Mundial de Clubes.

A Cafusa, lançada na semana passada, durante o sorteio da Copa das Confederações, em São Paulo, passará pelo primeiro teste no Japão. / R.R. e V.M.