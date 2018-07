Time vai atrás da terceira vitória seguida

Até o próximo jogo pela Libertadores - dia 3 de abril, contra o Millonarios, na Colômbia - o Corinthians enfrentará XV de Piracicaba, Guarani, Penapolense e São Paulo.

Alessandro e Danilo, poupados do jogo de sábado contra o União Barbarense (vitória por 3 a 0), retornam à equipe.

Apesar da ausência de Pato, Emerson Sheik vai para o banco. Ele perdeu a disputa com Romarinho pela vaga ao lado de Guerrero, que poderá jogar por ter sido liberado do amistoso que a seleção peruana fará dia 26 contra Trinidad e Tobago (já estava fora do jogo do dia 22 contra o Chile pelas Eliminatórias porque terá de cumprir suspensão). No gol, Danilo Fernandes substitui Júlio César, dando sequência ao rodízio estabelecido por Tite. / V.M.