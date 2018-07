Timeo arranca e fatura GP São Paulo

Dia de GP São Paulo no Jockey Club, em Cidade Jardim, é sempre um dia diferenciado. Milhares de presentes, um desfile de modelitos e chapéus à parte (lembrando, por exemplo - e exageradamente-, o casamento real entre William e Kate, em Londres) e uma emoção que dura pouco mais de dois minutos. Superando expectativas - e o favorito Sal Grosso, campeão no ano passado -, Timeo cruzou a linha de chegada em primeiro e entrou para o roll dos grandes campeões da tradicional prova do turfe brasileiro, com o tempo de 2min25s113.

Nos 2400 metros de grama, os olhos estavam todos voltados principalmente para Sal Grosso. No início da prova, foi Nhoque quem disparou na frente e se segurou na primeira colocação por um bom tempo, mas faltou fôlego ao cavalo número 1 na reta final. Foi então que Timeo, do Stud Yatasto, apareceu bem e nem precisou da afirmação do fotochart, o método fotográfico que define o vencedor, em caso de dúvida.

"Este é o presente para minha esposa, que está fazendo aniversário", comemorou e homenageou o treinador Dulcino Guignoni, que chegou ao seu terceiro título do GP São Paulo - já havia levado em 1999 e 2000, com Sweet Eternity e Straight Flush, respectivamente. O jóquei Marcos Mazini levou a prova pela primeira vez.

Grana alta. O 7.º páreo do dia movimentou uma bolada de R$ 208.977,00. Quem apostou em Timeo, o castanho de 4 anos, saiu satisfeito do Jockey Club - ganhou 4,1 reais para cada real apostado. O prêmio para o vencedor da prova também foi bom: R$ 224 mil a ser dividido entre proprietário do cavalo, jóquei e treinador.

O favorito Sal Grosso terminou na terceira colocação, atrás também de Jéca. A potranca Una Beleza chegou em 4.º e Aka Riguê veio atrás.