Times de Kosovo terão que esperar mais um ano para jogar torneios da Uefa

De acordo com a entidade europeia, os times FK Feronikeli, campeão da liga nacional, e FC Prishtina, campeão da copa nacional, "não preencheram adequadamente todos os critérios para obter a licença". Por consequência, "eles não estão em condições de entrar nas competições de clubes da Uefa na temporada 2016/2017", informou a entidade, sem dar detalhes sobre o caso.

Pelas regras da Uefa, ao se tornar membro da entidade, o país pode contar com vagas para seus clubes na primeira fase qualificatória da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Os lugares devem ser ocupados pelo campeão da liga nacional e pelo campeão da copa nacional, desde que cumpram com todas as regras de licença e fair play financeiro da Uefa.

Kosovo, que se declarou independente da Sérvia em 2008, se tornou membro da Uefa e da Fifa no mês passado. Nas duas votações, Kosovo precisou encarar a oposição dos sérvios, que tornaram a votação apertada no caso da Uefa.

Após se declarar independente, Kosovo contou com o reconhecimento de países como Estados Unidos, Alemanha e França. No entanto, enfrenta a oposição de Rússia, Espanha e da própria Sérvia, entre outras nações. Estes países não reconhecem Kosovo como país independente. É a mesma postura adotada pelo Brasil.

Diante desta resistência, Kosovo tem buscado a aceitação internacional através do esporte. Antes da admissão na Uefa, o país só podia disputar amistosos, o que vinha acontecendo desde 2014. Agora, com a aprovação também da Fifa, poderá disputar até as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.