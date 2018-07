Times do ABC fazem feio na rodada final

O herói do jogo foi o meia Éder, autor de dois gols no segundo tempo. No primeiro, aos 8 minutos, Fabão ajeitou da esquerda e acertou um forte chute sem defesa para o goleiro Leandro, no canto esquerdo. No segundo, aos 39, o chute de Éder também foi indefensável para o goleiro.

O Linense terminou com 21 pontos. Já o São Caetano, que só dependia de suas forças para se classificar em 8.º, ficou com 26 pontos e foi superado pela Portuguesa, que bateu o São Bernardo por 1 a 0, gol de Ananias aos 44 minutos do segundo tempo, e somou 28.

No jogo dos desesperados o Ituano mais uma vez escapou por pouco. Com a vitória por 2 a 0, a equipe derrubou o Noroeste, que tinha 17 pontos (dois à sua frente), mas precisou do gol salvador da Lusa, já que o empate, que persistiu quase até o final do jogo no Canindé, era o resultado de que precisava o São Bernardo para evitar o descenso.

Curiosamente, no ano passado, foi uma vitória no Canindé sobre a Portuguesa que garantiu a permanência do Ituano na Série A. Os gols ontem no Estádio Novelli Júnior foram marcados por Kleiton Domingues e Anderson Salles, um em cada tempo.

Nos outros jogos, o Bragantino perdeu em casa para o Mogi Mirim por 3 a 2 mas se salvou com os mesmos 19 pontos com que iniciou a rodada, enquanto o rebaixado Grêmio Prudente venceu o Americana por 1 a 0 e o Botafogo bateu o Mirassol: 3 a 0.

Mesmo com a derrota o Mirassol avançou na competição, ficando na sétima colocação. Os quatro rebaixados foram: São Bernardo, Grêmio Prudente, Noroeste e Santo André.