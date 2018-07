Times do Minas têm noite decisiva na Superliga

A noite de hoje é decisiva para as duas equipes de vôlei do Minas Tênis Clube. O time masculino, o Vivo/Minas, joga fora de casa contra a Cimed/Sky, de Florianópolis, no terceiro e decisivo jogo da série melhor de três das quartas de final, às 21h, em Florianópolis. O feminino, Usiminas/Minas, precisa de vitória contra o Sollys/Nestlé, de Osasco, às 18h45, em Belo Horizonte, para adiar a definição de uma das vagas na final.

O técnico do masculino do Minas, Marcelo Fronckowiak, espera que seu time evolua em relação aos dois primeiros jogos. "Eles (Cimed/Sky) têm uma equipe de muita qualidade e sabemos que alguns detalhes de regularidade ao longo das partidas têm de ser ajustados. Mas a responsabilidade é muito maior para a Cimed", aponta.

O mesmo ocorre com a equipe catarinense. "Vamos procurar ser mais agressivos, principalmente no saque. Estaremos completamente focados neste jogo para chegarmos à semifinal", diz o levantador Bruninho.

O técnico do time feminino do Minas, Jarbas Soares, está confiante na possibilidade de esticar a disputa das semifinais. "Só tivemos duas derrotas em casa nesta temporada e contamos com esse apoio dos torcedores. Estamos convocando todos, já que para o nosso time é muito importante jogar em casa. Esse tem sido um fator positivo ao longo de toda a competição."

O treinador diz que a derrota no primeiro jogo levou o grupo a uma reflexão. "O que tiramos de lição é que o time tem de ser mais ousado, tem de acreditar mais", diz Jarbas. "Vimos que conseguimos e podemos ganhar delas, como fizemos na fase de classificação. Em alguns momentos, precisamos ser mais ofensivos do que defensivos."

Na equipe de Osasco, o técnico Luizomar de Moura garante que seu time entrará em quadra preparado. "Há praticamente duas semanas só pensamos na equipe da Usiminas. Estudamos muito e estamos focados nessa segunda partida", comentou.