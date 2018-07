Times poderão ser excluídos da Olimpíada por doping

"A previsão é que no Rio sejam feitos 5.500 exames, incluindo os de urina e sangue", disse o médico, durante encontro com jornalistas, na sede do COB.

De Rose contou também que o COI decidiu adotar uma medida nova em Londres. Se algum atleta de esporte coletivo for flagrado no doping, outros da mesma equipe terão de fazer o exame. Caso haja a comprovação de que pelo menos três do grupo usaram substâncias proibidas, a equipe será imediatamente eliminada da competição.

Se isso ocorrer com atletas em disputas individuais, os exames podem ser extensivos a outros da mesma modalidade e nacionalidade.

O médico deu detalhes da estrutura antidoping da Olimpíada de Londres. Os exames serão realizados no laboratório GlaxoSmithkline, que fica a 45 minutos do Parque Olímpico. Cento e cinquenta cientistas de vários países vão participar diretamente das atividades do laboratório, credenciado pela Wada (Agência Mundial de Controle de Doping).

A estrutura preparada na capital inglesa vai permitir que até 400 controles sejam feitos diariamente, durante o período dos Jogos - entre 27 de julho e 12 de agosto. Na verdade, segundo explicou De Rose, a partir do dia 26 de julho, quando a Vila Olímpica será aberta para os atletas, os testes para detectar doping já poderão ser feitos.

Obrigatoriamente, todos os medalhistas são submetidos aos exames. Outros atletas são escolhidos para o teste a partir de alguma informação preliminar, suspeita pela performance e também por decisões aleatórias.

Os exames de sangue vão ser feitos com mais frequência em Londres, reforçando tendência que pôde ser vista nos Jogos de Pequim - dos 4.510 controles daquela olimpíada, 3.801 foram com urina e 969 com sangue.

Isso porque algumas substâncias impróprias para os atletas não são detectadas no exame de urina. O COI trabalha com a possibilidade de flagrar 23 atletas em Londres com doping. O comitê acredita que esse número não seja inferior a 13 e nem superior a 33, com base na média de casos verificados nas últimas edições das olimpíadas.