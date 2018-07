'Tinha certeza de que iria retornar à seleção' , diz o zagueiro Miranda

SÃO PAULO - Ao saber da volta de Luiz Felipe Scolari ao comando da seleção brasileira, no fim de novembro do ano passado, o zagueiro Miranda estabeleceu uma meta: a de também voltar a vestir a camisa brasileira. Tinha consciência de que, para isso, só precisava continuar jogando o fino da bola no Atlético de Madrid, um futebol que, a cada rodada, lhe rende elogios por parte dos companheiros, da crítica e até mesmo dos adversários.

E não demorou muito para Miranda, que não era chamado desde a Copa das Confederações de 2009, conseguir o queria. Ontem, logo na primeira convocação de Felipão, feita para o amistoso de 6 de fevereiro contra a Inglaterra, em Wembley, o nome do ex-jogador do São Paulo apareceu na lista.

Miranda recebeu a notícia no carro, em um telefonema de sua mulher, e fez a maior festa. "No tempo do Mano Menezes, eu ficava triste a cada convocação. Com o Felipão aumentou meu otimismo. Sabia que minha vez iria chegar'', disse o zagueiro de 28 anos ao Estado.

O que representa, para você, essa convocação?

MIRANDA - É o reconhecimento do meu trabalho. Venho jogando bem faz tempo, elogiado por todos. Os meus companheiros do Atlético de Madrid e o pessoal da comissão técnica vivia até me perguntando por que eu não estava na seleção. Mas tinha certeza de que iria retornar à seleção.

Só que com o Mano Menezes estava difícil...

MIRANDA - Eu aguardava cada convocação com esperança e ficava triste cada vez que não aparecia na lista. Mas com a entrada do Felipão, aumentou meu otimismo. Quando troca o técnico, quem entra observa mais.

A boa fase do Atlético (atual vice-líder do Espanhol a oito pontos do Barcelona) certamente ajudou nessa sua volta.

MIRANDA - Os títulos que ganhamos (Liga Europa 2011/2012 e Supercopa europeia 2012), a boa campanha no Espanhol, a ajuda dos companheiros... Tudo colaborou. É difícil voltar à seleção depois de tanto tempo.

Você está completando dois anos de Atlético de Madrid. Em que o seu futebol evoluiu nesse tempo de Europa?

MIRANDA - Evolui na parte tática e individualmente também. Melhorei meu posicionamento e também estou mais experiente.

Ou seja, a mudança lhe fez bem...

MIRANDA - Eu saí do São Paulo porque quis, porque precisava de uma mudança, de ânimo novo para evoluir. Jogo contra os melhores atacantes do mundo, isso faz a gente crescer e ter mais visibilidade. Hoje eu estou melhor do que nos tempos de São Paulo.

A convocação é um passo inicial. O que vem agora, no seu entender?

MIRANDA - O primeiro passo foi alcançado, o segundo é ser titular. Vou procurar encontrar o meu espaço dentro da seleção brasileira.

Como você ficou sabendo da convocação?

MIRANDA - Eu fui buscar os meus filhos (João Vitor e Lucas) na escola e minha mulher me ligou. Logo depois, o Filipe Luís (lateral-esquerdo do Atlético de Madrid e também convocado por Luiz Felipe Scolari) me ligou. Depois o telefone não parou mais de tocar.

De certa forma a seleção brasileira entra na reta final de preparação para a Copa do Mundo. Estar no grupo nesse momento é um alento a mais?

MIRANDA - É um momento crucial, pois o tempo para a Copa vai encurtando e estar no grupo é importante.