Tirone abusa dos gastos e Conselho decide diminuir seus poderes

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, tem um fim de mandato triste e considerado por muitos como vergonhoso. O Conselho de Orientação e Fiscalização do clube (COF) decidiu intervir no comando do clube e agora o dirigente terá de consultá-lo para fazer qualquer coisa até o fim de sua gestão, inclusive contratar reforços.

A gota d'água para a decisão foi o excesso de empréstimos que Tirone pegou. Em menos de dois meses, foram R$ 22 milhões, sendo R$ 16 milhões do banco BMG (empréstimo de R$ 6 milhões no dia 5 de dezembro e outro de R$ 10 milhões no dia 10) e mais R$ 6 milhões do Bradesco, pegos em novembro. Somando todos os empréstimos com juros, o valor é de R$ 75 milhões.

Esse dinheiro foi usado para, dentre outros fins, o pagamento de salários e 13.º de jogadores e demais funcionários do clube. Só desses três empréstimos, o clube vai pagar R$ 2 milhões mensais nos próximos 12 meses.

Em reunião ocorrida na noite da última terça-feira, representantes do COF lembraram Tirone que ele foi advertido diversas vezes sobre o excesso de gastos, mas não mudou a postura. Tanto que os balancetes de janeiro a outubro foram reprovados em sua maioria pelo Conselho.

O COF cobrou também que o dirigente não cumpriu com o combinado em relação a transição pacífica para os presidenciáveis. Com a decisão, Tirone está proibido de antecipar novas receitas, pegar empréstimos e qualquer contratação terá de ser validada pelo Conselho antes de ser concretizada.

"Ele não está proibido de contratar. O que acontece é que qualquer jogador que ele acertar para trazer ao Palmeiras, vai ter de comunicar o COF antes para que possamos analisar e ver se os valores da transação estão compatíveis com o jogador e que isso não vá aumentar o rombo no caixa do clube", explicou um dos integrantes do COF, que pediu para se manter no anonimato.

Para tentar amenizar sua reputação, cada vez mais em baixa dentro e fora do clube, o dirigente disse na reunião que deu um aumento e renovou o contrato de Barcos em novembro, informação dada pelo Estado na época e negada pelo dirigente. Tirone disse também que praticamente acertou a contratação de Riquelme. Entretanto, representantes do Palmeiras estão na Argentina para negociar com o jogador e ainda não têm nada certo.

Ontem, o técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, disse que vai conversar com o jogador e pedir para ele ficar no clube, já que é um jogador muito importante para seu esquema tático. A tendência é que até o fim da semana seja definida a situação do jogador.