Tirone ainda sofre com as críticas

O COF quer explicações sobre vários gastos que aconteceram no mandato de Tirone, como contratações e pagamentos a agentes. Se for achado alguma irregularidade, o presidente do COF pode pedir já amanhã para que o Conselho Deliberativo do clube tome alguma providência contra o presidente. Fala-se até em impeachment, mas todos sabem que isso não irá acontecer há menos de dois meses das eleições.

Alguns conselheiros estão preocupado com a montagem do time para 2013, alegando falta de dinheiro. O diretor financeiro do clube, Antônio Henrique da Silva, no entanto, garante que o Palmeiras irá contratar atletas com seu próprio dinheiro. "Temos recursos", afirmou.