Tirone aumenta dívida do Palmeiras

A saída de Arnaldo Tirone marca uma nova era no Palmeiras. Para a torcida, a esperança é que o presidente eleito ontem, depois do fechamento desta edição, traga reforços e monte um time competitivo para a disputa da Taça Libertadores e para buscar a vaga na elite do Campeonato Brasileiro.

A formação da equipe, no entanto, passa por diversos processos, e o principal deles é financeiro. Uma das desculpas de Tirone para não contratar mais jogadores de peso foi justamente a falta de dinheiro, um problema antigo no clube e que será herdado por seu sucessor.

O problema maior é que os números da real crise financeira do Palmeiras são misteriosos. Tirone camuflou os valores, garantem os oposicionistas, e apenas quando o novo presidente assumir o cargo vai ser possível descobrir o tamanho do buraco no Palestra Itália. O que se comenta no clube é que a dívida passou de R$ 217 milhões, em fevereiro de 2011, para R$ 293 milhões em novembro de 2012, ou seja, a dívida na gestão Tirone subiu R$ 76 milhões.

O Palmeiras gasta mais do que arrecada. Por isso, será necessária uma grande reformulação em todos os setores do clube, em especial no marketing - uma importante fonte de receita. Para o futebol, a solução passa pela formação de parcerias e ajuda de empresários.

Com dinheiro próprio, no entanto, o Palmeiras tenta fechar logo a contratação de Riquelme, uma das prioridades para o time e que pode se transformar no primeiro problema. Tirone já deixou tudo alinhavado com o argentino e falta apenas a assinatura do contrato.

Mas os valores da transação podem fazer o novo presidente desistir do negócio e com isso criar o primeiro desgaste com a torcida. Riquelme chegaria com vínculo até dezembro, podendo renovar por mais duas temporadas. E ganharia cerca de R$ 420 mil mensais, que seriam pagos também com a ajuda do departamento de marketing.

Além do argentino, há definições importantes a serem tomadas, como a do treinador. Contratado por Tirone, Gilson Kleina não é um nome que inspira total confiança, mas ao menos neste começo de ano terá apoio para comandar a equipe.

A situação de Valdivia, talvez, seja a mais complicada de todas. Mais problema do que solução desde que voltou ao clube, em 2010, o chileno será chamado pelo novo presidente para falar de seu comprometimento e se sua ideia é realmente permanecer com a camisa alviverde ou se transferir para outro clube.

Antes da próxima eleição, que já será pelo voto dos associados (ontem foi a última vez que o pleito foi realizado apenas pelos conselheiros), o presidente terá dois anos pela frente para mudar o rumo do Palmeiras.

A eleição será realizada em novembro de 2014 e já com os votos de sócios. Por isso, fazer um bom trabalho nesta gestão pode significar largar na frente na tão esperada eleição direta.

Política. Aproximar-se do Conselho de Orientação Fiscal (COF) parece ser um outro ponto fundamental do novo presidente. Tirone sofreu com os conselheiros no seu mandato e teve repetidamente suas contas reprovadas nos dois últimos anos.

Em sua maioria 'mustafistas' (ligados ao ex-presidente Mustafá Contursi), esses conselheiros não concordavam com as ideias de Tirone e o ato final tomado pelo COF foi proibir que o presidente contratasse ou desse aumento para qualquer jogador sem a sua anuência. O principal resultado desta ordem foi o atraso para fechar com Riquelme.

Nova Arena. Com o centenário do clube pela frente, em 2014, além da inauguração da Nova Arena, no segundo semestre deste ano, projetos de marketing serão colocados em prática. A relação da antiga diretoria com a WTorre não era das melhores e será necessária a reaproximação, já que a construtora é a responsável pela manutenção do estádio nos próximos 30 anos.

O maior desafio, porém, vai ser regressar ao grupo de elite do futebol brasileiro. Com a Libertadores, Paulistão e Copa do Brasil pela frente, o Palmeiras tem de lutar na Série B do Brasileiro para garantir o direito de jogar na Série A em 2014.