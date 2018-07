Tirone rebate Juvenal Juvêncio: 'Aqui será melhor' O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, rebateu Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo, que havia dito que o Morumbi continuará como palco dos principais shows na cidade, enquanto os outros estádios, como o do Palmeiras e o do Corinthians, vão receber shows menores. "Quem ri por último ri melhor", disse o palmeirense. "A cidade tem espaço para todos os shows, mas pela nossa localização e empreendimento o (estádio) do Palmeiras será melhor."