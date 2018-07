Tirone vira o responsável pela crise

Se esconder nos momentos de crise, tentar negar a realidade e criar alianças políticas de olho na próxima eleição. Esses são alguns dos hábitos do presidente Arnaldo Tirone no momento em que o Palmeiras vive o drama do rebaixamento. Chamado de omisso por boa parte dos conselheiros e por pessoas diretamente ligadas ao futebol do clube, o dirigente a cada dia parece mais perdido e sem saber o que fazer para tentar tirar o time do fundo do poço onde dá longas braçadas rumo à Série B.

Em diversos casos em que deveriam ser tomadas atitudes enérgicas, ele transferiu responsabilidades ou atuou de forma branda, o que fez perder o comando da equipe, como contou um jogador, que deixou o clube recentemente. "Jogador fazia m... o Felipão cobrava o cara, aí o caso chegava na diretoria e o jogador era perdoado", disse o atleta, que prefere o anonimato por ainda ter contrato com o clube.

As eternas e constantes brigas entre o vice-presidente Roberto Frizzo e Felipão, as polêmicas envolvendo Valdivia, João Vitor chegando com sintomas de embriaguez ao treino, a suspeita de "corpo mole" de alguns jogadores, dentre outros fatos, são exemplos das oportunidades em que Tirone não conseguiu agir como seus aliados esperavam.

A falta de qualidade nos reforços também pesa contra o dirigente. Ao mesmo tempo que se gaba de gerenciar um dos clubes brasileiros que mais arrecadam com patrocínios (cerca de R$ 44,6 milhões, segundo dados de junho de 2012), decide contratar promessas para solucionar os problemas, como Tiago Real e Mazinho, ou jogadores em fim de carreira, como o lateral-esquerdo Leandro e o volante Correa. Hoje, Gilson Kleina lamenta a falta de opções no grupo.

Acomodação. O título da Copa do Brasil também pesou contra na fraca campanha no Brasileirão. Atletas importantes no grupo se acomodaram. O lateral Juninho, que se recupera de lesão, admite o relaxamento. "Pensamos que as coisas aconteceriam com mais facilidade, porque saiu aquela pressão de ter que conquistar um título. Achamos que as vitórias viriam naturalmente", disse o jogador ao Estado.

Tirone em momento algum cobrou os jogadores acomodados. Afirmava que era natural o relaxamento, mas que o time iria se reabilitar rápido. Não foi o que aconteceu.

Na gestão administrativa, mais problemas. O marketing, que poderia ser boa fonte de renda, foi sucateado. No campo jurídico, o clube demitiu o advogado André Sica e desde então sofre duras punições quando é julgado pelo STJD. E ainda perdeu força nos bastidores. O Palmeiras é um dos mais prejudicados pela arbitragem e não consegue se impor na CBF.

A reportagem tentou contato com Tirone, mas ele não atendeu às ligações. "A gente não aceita o rebaixamento. O Palmeiras tem 30 jogadores profissionais que podem fazer tudo para sair dessa fase ruim", disse o presidente, quinta-feira, horas antes da derrota (1 a 0) para o Coritiba.

