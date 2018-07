Tiroteio deixa um morto em pesagem para luta pelo título europeu de boxe

Um tiroteio deixou um morto e dois feridos na pesagem para a disputa do título europeu dos pesos leves pela Organização Mundial de Boxe (WBO, na sigla em inglês), nesta sexta-feira. De acordo com relatos, criminosos entraram disfarçados de policiais no hotel em Dublin que sediava o evento e abriram fogo contra os presentes no local.

A polícia não divulgou a identidade das vítimas, mas explicou que três pessoas foram encontradas gravemente feridas no Hotel Regency, onde ocorria a pesagem. Todas elas eram homens de 20 a 30 anos de idade. Posteriormente, um deles não resistiu e foi declarado morto. Os outros dois seguem internados em estado grave.

Os fãs de boxe, as equipes dos atletas e a imprensa presente no local ficaram horrorizados quando os criminosos surpreenderam a todos e começaram a disparar. Segundo os presentes que sobreviveram, os tais atiradores estavam armados com metralhadoras.

Os investigadores disseram que ainda é cedo para determinar o motivo do ataque, mas pode se tratar de uma guerra de gangues. O pai de Jamie Kavanagh, um dos boxeadores que lutariam pelo título europeu no fim de semana, foi assassinado em 2014 depois de ter sido condenado à prisão por narcotráfico.

O irlandês Jamie Kavanagh disputaria o título europeu dos pesos leves com o português João Bento, na principal luta do card de sete programado para este sábado, no Estádio Nacional de Dublin. O evento, no entanto, foi prontamente cancelado assim que ocorreram os incidentes desta sexta.