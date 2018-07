Tite aprova seu time e fala em título Tite não baixou a guarda após ouvir críticas ao comportamento do Corinthians na vitória apertada por 1 a 0 diante do Al Ahly. Seguro como sempre, o treinador disse que não pretende mudar o time na final do Mundial, domingo, em Yokohama, e que agora sua equipe pode almejar a taça. "A possibilidade de título é real, chegamos nesse estágio, esses 90 minutos (contra os egípcios) nos deram isso."