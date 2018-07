Tite: carta branca no Corinthians

Começa hoje a nova era Tite no Corinthians. O treinador chega às 17h30 no Brasil e deve comandar o time a partir de amanhã. Desde sua última passagem pelo clube, em 2005, muita coisa mudou, mas nenhuma mudança será tão significativa quanto o seu poder na gerência da equipe.

Se em 2005 Tite era apenas um treinador que se limitava a comandar quem a MSI lhe oferecia, sem poder opinar em muita coisa, agora o novo comandante corintiano terá carta branca do presidente Andres Sanches para mexer na equipe neste ano e já montar o elenco para 2011. A relação entre os dois vem desde os tempos da conturbada parceria com a empresa de Kia Joorabchian.

"O Tite é um grande treinador, com experiência em vários times e teve uma passagem vitoriosa por aqui", afirmou Andres. O presidente, que na época era diretor de futebol, defendeu até o fim a permanência de Tite no comando da equipe.

O treinador assumiu a equipe em 2004, salvou-a do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas, no ano seguinte, deixou-a em fevereiro após derrota no clássico para o São Paulo. Antes, já havia manifestado publicamente estar incomodado com a interferência de Kia. "Em 2005, eu fui um dos que foi contra sua saída, mas ele acabou deixando o clube por problemas internos. Agora, houve a oportunidade e deu certo", explicou Andres.

Missão de apagar incêndios. Não vai faltar trabalho para Tite já em seus primeiros dias de Corinthians. A primeira missão será selar a paz entre torcida, diretoria e jogadores. O protesto realizado sábado, no Parque São Jorge, ainda gera discussão.

Roberto Carlos reclamou da diretoria por ter liberado a entrada dos torcedores no treino para criticar o elenco. Andres respondeu que realmente houve exagero e que tentará evitá-los, mas que não pretende evitar novos protestos no futuro. A situação fez com que alguns jogadores ficassem com medo, como o atacante Souza e o zagueiro Thiago Heleno, ambos bastante hostilizados pela torcida.

Outro problema será o fato de o novo treinador desconhecer alguns adversários. Tite tem acompanhado o Campeonato Brasileiro dos Emirados Árabes, mas não tão afundo a ponto de saber como, por exemplo, neutralizar os pontos fortes do Palmeiras, adversário de domingo, no Pacaembu. Este, aliás, é outro problema. Ele vai estrear logo contra o arquirrival.

Mesmo com tantos problemas, o treinador topou o desafio e aceitou até abrir mão de disputar o Mundial de Clubes da Fifa para poder voltar ao futebol brasileiro.

Tite chegou em agosto no Al Wahda para montar o time visando a disputa da competição e só abriu mão pelo fato de a proposta do Corinthians ter sido muito boa e por ter a garantia que seu contrato até o fim de 2011 será cumprido integralmente.