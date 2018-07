Tite cerca elenco antes de 'final'

SÃO PAULO - Tite pretende blindar o elenco do Corinthians a partir de amanhã por causa do jogo que vai decidir o título brasileiro contra o Palmeiras, domingo, no Pacaembu. Ele pediu aos jogadores que evitem participar de programas de televisão e dar declarações polêmicas. Não é necessário, entende ele, apimentar ainda mais o jogo que é considerado o de maior rivalidade no Estado e que vai definir o campeão. A concentração, como já aconteceu nas últimas rodadas, deve ser antecipada para sexta à noite.

Essas o são algumas artimanhas para o time conquistar o Brasileiro. O receio é que haja muita empolgação com o suposto favoritismo corintiano - precisa empatar para não depender do resultado do Vasco, mas, se se os cariocas não vencerem o rival Flamengo, o time paulista pode até perder o jogo.

Na entrevista coletiva de ontem, no CT, Tite foi cauteloso ao falar das chances de ser campeão. E respondeu várias perguntas citando palavras como concentração, dedicação e foco. Tite evitou polemizar até a falta de Adriano ao treino de ontem. "Trabalho com toda a equipe, houve esse problema, mas estou focado na preparação de todos." O atacante teve indisposição estomacal.

O técnico disse que sua experiência ajuda a controlar a ansiedade nos dias que vão anteceder a partida decisiva. Ele afirmou que vai passar a maior parte do tempo em casa, com a família, assistindo a filmes.

Sobre as chances de ser campeão, também evitou falar em favoritismo. "Já perdi títulos que estavam mais próximos, e ganhei outros que pareciam difíceis", afirmou. "Das nove possibilidades de resultados, somos campeões em oito, mas quero ficar atento ao desempenho do time e jogar melhor que o Palmeiras."

As rusgas com Felipão parecem ter ficado para trás e disse que ficou agradecido de ouvir do palmeirense que ele, Tite, é o melhor técnico do Brasileiro.