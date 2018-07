Tite cobra 'grandeza' do Corinthians para evitar oscilação na reta final

SÃO PAULO - Equilíbrio, maturidade, regularidade. Palavras bradadas por Tite durante o ano inteiro e que o Corinthians precisará mostrar diante do Ceará, nesta quarta-feira, no Presidente Vargas. A quatro rodadas da definição do campeão brasileiro, é a hora de o time mostrar grandeza e parar de oscilar.

Depois de passar 15 rodadas do segundo turno sem conseguir duas vitórias seguidas (o tabu vem desde julho), acabar com este "jejum" e ganhar em Fortaleza se faz necessário para que o time não precise contar com "ajuda" do arquirrival Palmeiras, que recebe o Vasco, no Pacaembu.

O desinteresse dos palmeirenses no ano passado, diante do campeão Fluminense, faz Tite evitar até em falar o nome do rival. "Nós temos um jogo fundamental e esse grupo quer merecer, pela nossa força, nosso empenho. Vamos buscar vencer o Ceará", afirmou o técnico, ciente de que na reta final é hora de mostrar força e não de contar com ajuda de fora.

"Não sabia do tabu de dois jogos, mas nosso pensamento é vencer. Time que está buscando o campeonato não pode pensar em perder ponto agora. Vamos para Fortaleza pensando em voltar com os três pontos", afirmou o atacante Emerson, garantindo ao torcedor que a apatia apresentada diante do América-MG não será mais vista.

Buscar três pontos longe do Pacaembu, porém, é coisa rara neste segundo turno. Das sete visitas corintianas, apenas uma terminou com vitória: 1 a 0 no Cruzeiro, jogo no qual o argentino Montillo desperdiçou um pênalti. Ainda empatou três vezes e perdeu outras três.

"É necessário um equilíbrio. E coloquei essa pressão neles. Nesse momento, aquele que não vê isso não é gente, não é humano. Não existe um jogo tão desiquilibrado como no primeiro tempo, com só um atropelando. Por isso, precisamos saber administrar os momentos difíceis. Claro que queria que as partidas fossem sempre um pouquinho mais tranquilas", pregou Tite.

Emerson entendeu bem. E surpreendeu ao explicar porque o time oscila tanto na competição ou mesmo num jogo. "O Corinthians não é o melhor do mundo e não tem os melhores jogadores do mundo. Se vir o campeonato como um todo, não só a gente vem sofrendo com isso, mas estamos buscando o equilíbrio", afirmou. "Nós, jogadores, temos plena consciência de que não somos os melhores e isso é nosso diferencial. Para vencer, temos de nos superar, nos sacrificar. E se tiver de ser com sofrimento, que seja."

Tite sabe que sofrerá com a pressão dos cearenses, que jogam suas últimas fichas para evitar o rebaixamento. Também sabe que não pode repetir a temporada passada, na qual deixou escapar a liderança, restando três rodadas, com um empate no Nordeste (1 a 1 com o Vitória).

REUNIÃO

O presidente do Conselho Deliberativo (CD), Carlos Senger, e do Conselho de Orientação (Cori), Antonio Roque Citadini, reúnem-se hoje para discutir as mudanças que a diretoria pretende fazer no estatuto do clube. Os dirigente entendem que Andrés Sanchez tem sido desrespeitoso ao convocar reunião do CD sem autorização de Senger.