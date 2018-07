Tite continua sem vencer fora de São Paulo

A responsabilidade de ter de ganhar o torneio regional depois da eliminação pelo Tolima na fase de pré-classificação da Libertadores fez com que os jogadores do Corinthians se atirassem ao ataque, pouco se importando com as condições desfavoráveis provocadas pelo calor. Mas quem teve a melhor chance no primeiro tempo foi o Paulista, que acertou uma bola na trave com Rone Dias. A aposta do Corinthians estava nas jogadas individuais de Liedson. Bem marcado, porém, ele só conseuiu levar perigo em apenas um lance.

A torcida aguardava mais objetividade dos jogadores no segundo tempo, que teve direito até a parada técnica para todos beberem água no gramado. O jogo foi mais movimentado no segundo tempo e o Corinthians levou um susto no minuto inicial, quando Diego Barboza acertou a trave direita de Júlio César. Foi o principal momento do Paulista, que marcou o Corinthians em cima e só cedeu terreno ao adversário nos instantes finais da partida. Mas aí brilhou a estrela do goleiro Cristiano, que segurou o 0 a 0.