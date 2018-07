Tite define ataque do Corinthians no Mundial, mas mantém disputa interna

SÃO PAULO - Emerson, herói da Libertadores, e Paolo Guerrero, atacante da seleção peruana com passagem pelo futebol europeu. Na cabeça de Tite, esse é o ataque considerado ideal para o Corinthians disputar o Mundial. Alia um jogador rápido, experiente e talentoso (Emerson) a um homem de área, que pode atuar centralizado e faz bem o pivô (Guerrero).

Por que, então, o treinador repensaria a dupla a menos de dois meses do início da competição mais importante na história do clube? Repensar, sim, mudar, ainda não. Embora Tite não admita publicamente, Emerson e Guerrero continuam sendo seus favoritos no ataque. Mas ele não quer ficar refém de uma ideia que, por diversos motivos, até agora não foi colocada em prática.

Emerson, por contusões e suspensões, e Guerrero, em razão de convocações da seleção do Peru, ainda não atuaram juntos. Na visão de um técnico obstinado por treino e por repetir um padrão de jogo isso é um problema.

Restam Romarinho, que virou titular, Jorge Henrique, que se recuperou de contusão, e Martínez, que também se tornou opção. Há cinco jogadores para disputar duas vagas no ataque que vai tentar o título no Japão.

A partir do jogo de sábado, contra o Vasco, Tite vai apostar o quanto pode em Guerrero nesta reta final. Com o peruano tendo uma sequência, fica a expectativa pela recuperação de Emerson, ainda às voltas com uma lesão no joelho.

Como maneira de pressionar os atletas a jogar a bem, Tite disse nesta terça-feira, 24, que não tem convicção do time titular no Mundial. "A experiência me mostrou que o campo tem de falar mais. A bola fala, o jogo fala.''

Sexta-feira, o clube vai informar à Fifa uma pré-lista com 35 jogadores que podem jogar o Mundial. Um mês depois, será preciso reduzir a lista a 23 nomes. Zizao está fora.