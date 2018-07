Tite, desconstruir para vencer

Com o triunfo do Vasco sobre o Fluminense, em mais uma rodada emocionante, o título corintiano virá se o time empatar a partida contra o Palmeiras, que elimina parte de seus problemas se puder atrapalhar o rival.

Ontem, mais uma vez, primeiro o Corinthians precisou experimentar sua própria tensão para depois se libertar. Equipes criadas sobre a plataforma do 4-2-3-1, a preferida de Tite, podem ter até três atacantes quando os jogadores de lado de campo penetram na última linha do adversário, mas devem, por princípio, correr e marcar a partir da perda da bola, lutar para manter o seu goleiro protegido.

Na 37.ª rodada, a apenas uma do fim, essas questões já deveriam ter sido superadas. Demorou para os corintianos perceberem que os cinco jogadores do meio de campo, se não atacam em conjunto, pelo menos são obrigados a fazê-lo para recuperar a posse de bola.

Inicialmente, da direita para a esquerda, com William, Danilo e Emerson, o Corinthians viu o Figueirense dominar e tocar. A marcação pelas laterais foi deficiente. Não é a característica de Danilo e de Emerson.

Wellington Nem, veloz atacante do Figueirense, circulou pelos setores da lentidão corintiana. Procurou as beiradas e insistiu nos enfrentamentos individuais. Com a marcação apenas sob a responsabilidade de volantes e zagueiros, havia um problemão a ser resolvido.

O primeiro tempo manteve Liedson distante do jogo, sem aproximação dos meias. Tite preferiu Danilo, deixou Alex no banco e perdeu um colaborador para os volantes. Além de marcação, perdeu equilíbrio ofensivo, basta perguntar ao centroavante como ele se sentiu nos primeiros 45 minutos.

O sistema é menos importante que a movimentação dos jogadores, ela é que determina o sucesso de um time e também as mudanças do treinador. Depende da característica de cada um deles. Do jeito que estava, o líder do Brasileirão ficou engessado no primeiro tempo, preso a uma única maneira de jogar. O Figueirense foi melhor.

O Corinthians tinha mais posse de bola, cometia menos faltas, desarmava mais, mas não pressionava, não empurrava o time de Jorginho para o campo defensivo. Sem nenhuma finalização certa na primeira etapa, Tite buscou a alternativa dos jogos anteriores. Mudou a maneira de jogar, desconstruiu o sistema. As vitórias sobre Ceará e Atlético-MG mostraram que o nó, quando desatado, melhora um grupo manjado demais.

Alex substituiu William e fortaleceu a marcação do meio de campo, deu ao time finalização de fora da área e um condutor para bola chegar ao ataque. Mas só fez sentido aos 17 minutos, quando Jorge Henrique ocupou a vaga de Danilo, mesmo que aparentemente Tite imaginasse recuperar a formatação tática inicial.

Aparentemente, porque o time passou a ter mais consistência no meio de campo, além de descobrir que Liedson ainda fazia parte do processo. Nesse jogo de perde e ganha, Alex cruzou para o centroavante marcar aos 23 minutos do segundo tempo.

Gol do Levezinho, gol das alterações promovidas por Tite. E de um detalhe que tem composto o perfil psicológico de um grupo pressionado pela possibilidade de conquistar o título: a demora em acertar o alvo. A exemplo da vitória sobre o Atlético-MG, a primeira finalização certa no jogo surgiu aos 23 minutos do segundo tempo.

Agora basta o empate. E o mais difícil, dominar os nervos. Detalhe: a única bola no alvo foi a do gol. Precisa de mais?