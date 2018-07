Tite deve chamar jogadores que estão na Olimpíada para a seleção principal

Na tarde desta segunda-feira, enquanto os jogadores da seleção olímpica de futebol estiverem treinando para o jogo pelas semifinais contra Honduras na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Tite vai fazer na sede da CBF, no Rio, sua primeira convocação para a seleção principal. E vários atletas que estão no grupo de Rogério Micale vivem a expectativa de também fazer parte do grupo que participará dos jogos contra Equador e Colômbia, em setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Tite vem acompanhando jogos e treinos da seleção olímpica e um de seus auxiliares, Cleber Xavier, tem feito parte da delegação que está na olimpíada. Ele tem o objetivo de chamar alguns jogadores já nessa primeira convocação, e esse é um dos motivos da proximidade com o grupo que tenta a medalha de ouro olímpica.

Dos jogadores acima de 23 anos, Neymar e Renato Augusto são considerados nomes certos. Mas vários outros podem ser chamados. Atletas que estiveram recentemente no grupo que disputou, e fracassou, na Copa América Centenário, em junho nos Estados Unidos, são cotados: o lateral Douglas Santos, o atacante Gabriel, além do zagueiro Marquinhos e do volante Walace, que estão muito bem na Olimpíada. Também têm esperança de integrar a seleção principal, entre outros, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel Jesus.

A lista de Tite também deve apresentar novidades, como o lateral-direito Fagner, e ainda há a possibilidade do zagueiro Thiago Silva e o lateral Marcelo, esquecidos por Dunga, voltarem à seleção.

