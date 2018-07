Tite e a seleção

Se a CBF tivesse optado por manter a sequência do trabalho de Mano Menezes, ok. Mas, desde a ocasião em que decidiu trocar o comando da equipe nacional, teria de escolher o mais preparado para assumir o desafio na atualidade, pelo que tem feito nos últimos anos, pelo grau de motivação e pelas conquistas recentes.

Assim como a maioria dos brasileiros, sou fã de Luiz Felipe Scolari. Felipão já tem seu nome na lista dos maiores técnicos deste País e de Portugal com toda a justiça. Mas andava desmotivado e fez trabalho ruim, talvez o pior da carreira, no rebaixado Palmeiras. Seu nome foi eleito pelo carisma, pelo currículo e pela pressa da CBF em definir o cargo antes do sorteio da Copa das Confederações, em 1.º de dezembro. José Maria Marin não queria ver a cadeira vazia no dia do evento transmitido para o mundo.

Errou. Nunca um técnico esteve tão à frente dos outros como Tite agora. Ele também falha, também passou por situações difíceis na vida profissional, já foi demitido como todos os outros. Seu nível de confiança e convicção, no entanto, tem dado resultados incríveis para o Corinthians.

Quantos não criticaram a escalação de Guerrero como titular no Japão? Tite bancou o peruano e mudou o esquema utilizado na vitoriosa campanha da Libertadores. O atacante foi a referência do time na frente, "prendeu" os zagueiros adversários, fez a função que dele se esperava e marcou os dois gols corintianos na competição. A opção por Jorge Henrique na final, contra o Chelsea, provocou polêmica. O sistema funcionou, e ele novamente se deu bem.

Voltando um pouquinho no tempo, o treinador barrou o goleiro Júlio César, dono da camisa 1 havia muito tempo (apesar de suas falhas), e alçou Cássio à equipe titular às vésperas do primeiro jogo do mata-mata da Libertadores. Na ocasião, Cássio, recém-chegado, era olhado com desconfiança, estava sem ritmo de jogo, porque quase não saía do banco. Foi um dos destaques na competição continental e fez o que todos nós vimos no Mundial.

É fácil, de fora, criticar as escolhas da CBF ou as convocações feitas pelos treinadores. Muitos de nós escalamos 35 ou 40 nomes de atletas, mas só 23 podem ser chamados. Às vezes, nos esquecemos disso. No caso de técnico, poderíamos citar Muricy, Abel, Tite, Felipão, Luxemburgo... Sempre há espaço para chiadeira. Acho injusto e cômodo demais buscarmos gratuitamente motivos para reclamações.

Desta vez, porém, Tite vive, sem dúvida, o melhor momento entre todos os treinadores e não poderia ter sido preterido pela CBF.