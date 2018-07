Tite e Felipão concordam: juiz foi mal

Os dois técnicos saíram do jogo bastante descontentes com a atuação de Marcelo Rogério no comando do jogo. A maior reclamação foi uma suposta falta de critério ao marcar faltas.

Tite não pegou pesado, mas foi bastante contundente. Chegou a dizer que, no primeiro tempo, estava começando a ficar irritado com a arbitragem.

"É difícil apitar um clássico. Mas, para ser franco, eu não sabia quando ele ia dar falta e quando não ia. Teve três lances com o Danilo em que teve a falta e ele só foi dar cartão no terceiro lance. Eu já estava ficando irritado. E os jogadores também estavam ficando irritados."

Segundo Tite, esse foi um dos assuntos abordados por ele no intervalo com os jogadores. "Eu falei, para deixarmos o árbitro para lá, ele com os critérios dele. Porque os jogadores também estavam se irritando."

Felipão, bem a seu estilo, criticou o árbitro, mas tentando não se comprometer.

"Não tenho nada a dizer. Se eu disser alguma coisa, são seis meses de suspensão. Vou deixar para os dirigentes dizerem alguma coisa, se quiserem falar."

Prática e teoria. Felipão não quis culpar erros de seu time no começo do segundo tempo pelo resultado. "Sofremos gols em jogada forte nossa. E aí deu uma desorganizada. E quando se desorganiza contra um time como o Corinthians, isso custa."

Já Tite preferiu destacar o equilíbrio emocional de sua equipe para conseguir a virada. "Quando fizemos o segundo gol, o emocional passou a ser nosso. E com isso a gente consegue tirar vantagem." / F.H. e P.G.