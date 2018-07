Tite e sua fronteira

Tite x Muricy é uma espécie de Corinthians x Santos desde fevereiro de 2004, quando o São Caetano perdeu para o Marília por 1 x 0. A decisão do presidente Nairo Ferreira de Souza foi trocar o comandante. Nairo anunciou a saída na tarde seguinte, mas o técnico ouviu o boato, na manhã anterior: Muricy estava contratado. Impossível dizer se estava. Os fatos mostram Muricy chegando ao Azulão naquele mesmo dia. Acabou campeão estadual.

Como hoje, na época existiam também diferenças entre o São Caetano de Tite e o de Muricy. Tite jogava com três zagueiros, Dininho, Thiago e Serginho. Muricy mudou para o 4-3-1-2, escalava o talentoso meio de campo de Marcelo Mattos, Mineiro, Gilberto e Marcinho. Tite marcava no ataque, por pressão, como fez em todos os seus times, talvez com exceções do Atlético-MG de 2005 e o Corinthians de 2004, recebido na briga para não cair, devolvido em 5.º lugar no Brasileirão.

Nestes 15 anos de carreira dos dois treinadores, Muricy atravessou mais rápido a fronteira entre os técnicos vistos como comuns e aqueles especiais. Tite está bem na divisa. Às vezes, ouve brincadeiras por seu estilo de falar, às vezes discussões sobre opções táticas. Tudo tem se esgotado pelos resultados excelentes. A fronteira de Tite será transposta com vitória sobre o Boca ou a Universidad de Chile, numa hipotética final de Libertadores. Talvez seja superada antes. Se passar por Muricy, Neymar e Ganso, nesta quarta-feira, por exemplo.

