Tite escala equipe com três atacantes e ousadia é premiada Antes do clássico, nas rodas de bate papo de torcedores e "entendidos" de futebol, todos apostavam numa surra do Santos no Corinthians. Não para menos, já que um time vinha embalado, enquanto o outro ainda passa por reconstrução após queda na pré-Libertadores e as saídas de Ronaldo, Roberto Carlos e Jucilei. Mas, dentro de campo, foi premiada a ousadia do técnico Tite, que escalou o Corinthians com três atacantes e foi pra cima do rival.