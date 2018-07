Tite escala time do Mundial hoje contra o Vasco

O Corinthians dará hoje seu primeiro passo para a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. O jogo contra Vasco, às 16h20, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, marca a volta do time titular. Só não jogam Emerson Sheik e Danilo porque estão machucados.

Tite não pretende remontar ou reconstruir sua equipe. Mas fará ajustes. Ele decidiu começar pela defesa, setor que estará completo, com as voltas dos laterais Alessandro e Fábio Santos e dos zagueiros Chicão e Paulo André.

Por ter implementado um rodízio nos últimos jogos (alguns atletas ganharam folga), o time sofreu muitos gols, a maioria em jogadas de bola parada (quatro dos seis últimos gols que levou). Foi fruto da desatenção e da falta de entrosamento. Isso aconteceu nas partidas contra Flamengo, Portuguesa e Bahia.

Com retorno dos titulares, Tite quer recuperar a sintonia fina de seus zagueiros. Chicão e Paulo André não atuam juntos desde 12 de setembro. Eles se conhecem bem e estão entrosados com o avanço dos laterais.

"Esses seis jogos são preparatórios para o Mundial, a margem de erro é pequena, precisamos ser sólidos e tomar poucos gols", afirma Tite. Sem jogos durante a semana, conseguiu pôr em prática o que todo treinador sonha: aliou treinos físicos e táticos.

Na quarta-feira, fez um longo coletivo com o time que jogará hoje. Ontem, reuniu mais uma vez os titulares e organizou um trabalho tático, sem adversário, para corrigir posicionamentos. Ainda comandou uma atividade específica com bola parada, com objetivo de não sofrer gols.

Tite disse que intensificar trabalhos com foco no ataque será um segundo passo. Guerrero pode render mais e ainda não atuou junto com Emerson, a dupla que será titular no Mundial. "Quando falo em não tomar gol é todo um processo, todos têm responsabilidade, e isso é uma marca do Corinthians. Depois, partimos para as individualidades."

O Vasco será o primeiro dos sparrings até o Mundial. Dos seis jogos, haverá outros três rivais fortes. Internacional, Santos e São Paulo, na última rodada. O desafio de Tite é grande: ele quer o time no "ponto" das rodadas finais da Libertadores, quando bateu o mesmo Vasco de hoje, Santos e Boca Juniors. O tempo é curto.