Tite evita falar de seleção

"Não tenho convite algum ,e tenho a maior oportunidade da minha vida agora. O Corinthians já tem um título mundial, mas eu não. Não vou ficar desviando o foco com uma oportunidade como essa na minha frente."

Incomodado com as perguntas sobre a sucessão de Mano, o treinador chegou a pedir para os repórteres: "Não me coloquem em saia justa, por favor."

O presidente Mário Gobbi negou a possibilidade de liberar o treinador. "Pela milésima vez eu digo: o Tite não sai e não existe cláusula que exija sua liberação para seleção. Parem de tentar manter vivo algo que é morto."

Também cotado para a seleção, Muricy Ramalho se esquivou. "Não estamos pensando nisso. O Tite pensa no Mundial e eu na remontagem do Santos, que está bem complicada." Ele demonstrou insatisfação com a falta de agilidade da diretoria. / DANIEL BATISTA E SANCHES FILHO