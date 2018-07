Tite exige maior volume de jogo O técnico Tite não ficou totalmente satisfeito com a apresentação do Corinthians na vitória de sábado sobre o Vasco, por 1 a 0, o primeiro dos seis jogos usados como preparação para o Mundial de Clubes. A atuação no teste mereceu nota sete na opinião dele, que como um professor exigente, definiu o volume de jogo como o próximo aspecto a ser aprimorado.