Tite fecha treino hoje para 'armar a surpresa'

Os 11 titulares todos sabem na ponta da língua: serão os mesmos da vitória por 2 a 1 sobre o Oeste, sábado. Mas como vão jogar, isso Tite promete ser surpresa para o Palmeiras. O técnico corintiano vai fechar o treino desta manhã para aprimorar a "armadilha" na qual ele espera que o adversário caia, amanhã.

Durante a semana, Tite não escondeu nada, nem o coletivo. Hoje sim, dedicará seu último trabalho para tentar confundir a cabeça de Felipão. "Hoje (ontem) pedi para não filmar o lance de bola parada. Mas amanhã (hoje), sim, vamos criar alguma surpresa, fazer trabalho específico de movimentação. Aí, farei um resguardo de imagens", revelou.

E qual seria o antídoto para superar a melhor defesa? "Temos a segunda (defesa) e o melhor saldo", disparou. Depois, pensou, respirou e até falou: "Vou buscar uma bola parada diferente para poder surpreender", observou.

Mais uma vez, Tite fugiu de muitas perguntas, não quis falar sobre Felipão e sobre a arbitragem de Paulo César Oliveira. Diferentemente daquele técnico brincalhão, ele demonstra estar bastante estressado com o clássico.

"Me preparo para ficar concentrado no nosso trabalho, pois posso controlar meu trabalho, a orientação a meu atleta, as minhas manifestações públicas", falou, mais uma vez evitando falar sobre o adversário. Nem sobre como acha que será o jogo de amanhã ele deu palpite.

Alessandro, autor do gol da vitória da primeira fase, espera por duelo truncado. "Num jogo como esse, os ânimos ficam exaltados. Temos de ter calma para que não se transforme numa guerra. Que ela seja só com a bola."