Tite guarda Adriano para Libertadores

Adriano jogou, foi aplaudido, se apresentou sem atrasos depois da folga de carnaval e voltou para a sala de musculação. O atacante ficará fora da lista de jogadores relacionados para o jogo de amanhã, contra a Portuguesa.

Segundo o preparador físico Fábio Mahseredjian, o Corinthians visa manter o Imperador dentro da programação de treinos, para que ele possa estar perto de sua condição física ideal na primeira semana de março, quando o time jogará a segunda partida pela Taça Libertadores. Por isso, a comissão técnica achou melhor deixá-lo de fora da partida de amanhã pelo Campeonato Paulista.

"O objetivo é a Libertadores. Até o próximo jogo ele já vai estar muito melhor", afirmou Mahseredjian.

O preparador físico disse também que até um novo período de concentração especial, só para Adriano, pode ser incluído na programação. "Se for necessário utilizaremos esse expediente de novo", revelou.

Mahseredjian, no entanto, avaliou como bom o desempenho de Adriano na primeira partida oficial dele nesta temporada, no último sábado. Adriano já aparenta estar bem mais magro do que quando começou a temporada. "Mas ele ainda está um pouco pesado", disse Mahseredjian.

Além do recondicionamento físico, a comissão técnica tem detectado uma maior vontade de Adriano em voltar a jogar em alto nível. Mahseredjian citou uma conversa entre ele e o jogador para exemplificar como Adriano está empenhado em entrar em forma. "Ele sabe que ainda precisa melhorar. Depois do jogo contra o São Caetano eu falei para ele que tinha sido bom, mas ele me disse: 'Ainda falta melhorar mais'."

Outro indício de que o Imperador tenta mostrar mais comprometimento aconteceu ontem, na reapresentação do elenco após a folga de carnaval. O atacante, segundo a assessoria de imprensa do clube, chegou ao Centro de Treinamento sem atrasos. O atacante até aproveitou para alfinetar os críticos. Ao entrar em campo para treinar, o jogador disse "estou aqui", ao perceber que as câmeras se voltaram para registrar sua chegada ao gramado.

Douglas e Emerson fora. Além de Adriano, Douglas e Emerson também ficarão de fora da lista de relacionados para enfrentar a Portuguesa.

O meia, que deu assistência para o gol da vitória sobre o São Caetano, marcado por Willian, também foi retido pelo departamento de preparação física.

"Além de perder peso ele também precisa melhorar o desempenho. Acredito que em duas semanas, no máximo, ele estará totalmente integrado ao elenco", falou Mahseredjian.

Já Emerson foi vetado por problema médico. O atacante ainda sofre com uma pubalgia e ficará sob tratamento.

Os três jogadores, no entanto, podem voltar a integrar o elenco, pelo menos como opção de banco, já no fim de semana, quando o Corinthians enfrentará o Botafogo, também pelo Paulista.

Já Alex, apesar de uma tendinite, está liberado para jogar.