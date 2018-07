Tite mantém Edenílson na lateral direita

O treinador comandou ontem um treino coletivo em campo reduzido no CT e deixou Alessandro entre os reservas. Dessa forma o Corinthians vai repetir amanhã o time que empatou com o mesmo Cruz Azul, há uma semana, no México.

Todos os titulares que não enfrentaram o Comercial domingo pelo Campeonato Paulista treinaram ontem. Apesar da má fase, Liedson está mantido na equipe ao lado de Jorge Henrique.

O meia Paulinho elegeu o jogo de amanhã contra os mexicanos como crucial para o time avançar à segunda fase da Libertadores e ficar em primeiro lugar do Grupo 6. Ele só lembrou que o time não pode perder tantos gols como aconteceu no confronto da semana passada.

"Só eu tive umas três chances de gol, e ele não saiu. Estamos trabalhando mais as finalizações, mas a bola não entra", disse o jogador. / V.M.