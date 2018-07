Tite mantém Liedson, 'mas não por gratidão' O lateral avança pela ponta durante treinamento e cruza rasteiro para dentro da área. Não há marcadores. Liedson desvia, chuta em cima do goleiro e perde o gol feito. Está dura a vida do artilheiro do Corinthians, que, de uma para outra, brigou com as redes. "Ele está incomodado com isso", revela Tite.