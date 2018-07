Tite muda tática sem J. Henrique Jorge Henrique saiu ontem do departamento médico depois de passar quatro dias tratando uma lesão muscular na coxa direita, mas está fora do jogo contra o Internacional, amanhã, no Beira-Rio. O atacante fez apenas uma corrida leve em volta dos gramados do CT do Parque Ecológico enquanto os demais jogadores disputaram um descontraído rachão e depois fizeram um treino de finalização.