Tite não definiu se Adriano será titular na quarta-feira

SÃO PAULO - Mesmo com os sinais de reação de Adriano, Tite prefere manter um pé atrás para não prejudicar o bem-sucedido trabalho de pouco mais de um ano com o elenco do Corinthians. Após o gol e a boa atuação do Imperador contra o Botafogo no Pacaembu, o treinador garantiu que o camisa 10 ainda terá de mostrar mais para assegurar uma vaga entre os titulares.

"O Adriano está em processo de recuperação", disse o técnico. "A gente não pode olhar a individualidade. O Adriano é um grande jogador, mas o Liedson e o Sheik também são."

Tite evitou confirmar se Adriano vai ganhar nova chance como titular contra a Catanduvense na quarta-feira, no Pacaembu, Depois a equipe terá dois testes complicados: pega o Santos na Vila Belmiro, pelo Paulista, e em seguida tenta a primeira vitória na Libertadores, contra o Nacional, do Paraguai, no Pacaembu.

Tite tratou de dar bronca na equipe após a vitória magra sobre o Botafogo. Para ele, os jogadores se acomodaram após o gol marcado aos três minutos de jogo. "Para nós, o gol logo no início não foi bom, porque o time perdeu a concentração e baixou o ritmo."

Entre os jogadores que tiveram pior desempenho está Alex, que foi escolhido para armar as jogadas e deixou Douglas no banco. Recuperando-se de uma pancada no joelho esquerdo, o meia abusou dos erros de passe, mostrou falta de ritmo, nem concluiu a gol. Douglas deve ganhar uma oportunidade na próxima partida, mas Danilo é o candidato natural para ser o titular nos futuros jogos.